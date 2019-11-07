Savic ed un doppio no alla Juventus, i bianconeri volevano ingaggio a zero ma il difensore ha rinnovato con l'Atletico

C'è sempre Stefan Savic nel mirino della ​Juventus. Il difensore centrale dell'Atletico Madrid è da tempo nei radar del club bianconero che ha provato a ingaggiare l'ex Fiorentina anche nella scorsa s...

C'è sempre Stefan Savic nel mirino della ​Juventus. Il difensore centrale dell'Atletico Madrid è da tempo nei radar del club bianconero che ha provato a ingaggiare l'ex Fiorentina anche nella scorsa sessione estiva del mercato.​

Il centrale dell’Atletico Madrid piace a Fabio Paratici, CFO bianconero, che lo segue da noi ed è in ottimi rapporti con il suo agente, Fali Ramadani. La Juve ha provato a ingaggiare Savic anche in estate, prima e dopo l'arrivo di De Ligt, ma l'Atletico Madrid ha sempre detto di no alla società bianconera.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juventus pensava di prendere Stefan Savic a parametro zero in estate (il contratto era in scadenza a giugno 2020) ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per il club juventino: l’Atletico Madrid ha definito l’intesa con Savic e il suo entourage per rinnovare il contratto fino al 2023. Firma in arrivo, ancora da definire invece la clausola rescissoria (si parla di almeno 50 milioni di euro).