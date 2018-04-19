Rita Antognoni: "Inzaghi non piangi questa volta vero? Savic poteva evitare..."

La moglie del dirigente viola Antognoni ha affidato a facebook i suoi pensieri sulla partita di ieri tra Fiorentina e Lazio: "La sconfitta di ieri sera proprio non mi va giù, certo la Lazio è una gran...

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2018 13:00

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