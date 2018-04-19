Rita Antognoni: "Inzaghi non piangi questa volta vero? Savic poteva evitare..."
La moglie del dirigente viola Antognoni ha affidato a facebook i suoi pensieri sulla partita di ieri tra Fiorentina e Lazio: "La sconfitta di ieri sera proprio non mi va giù, certo la Lazio è una gran...
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 13:00
La moglie del dirigente viola Antognoni ha affidato a facebook i suoi pensieri sulla partita di ieri tra Fiorentina e Lazio: "La sconfitta di ieri sera proprio non mi va giù, certo la Lazio è una grande squadra ma quel Milinkovic Savic poteva anche evitare di fare il ganzo sotto la curva Fiesole, questa volta Inzaghi non piangi per un mese vero? Forza ragazzi per me siete sempre grandi!!