Savic: "Ho nostalgia della Fiorentina, sono cresciuto come giocatore e come persona"
Stefan Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Firenze e la Fiorentina sono stati importantissimi per la mia crescita, mi sono ritrovato dopo un anno al City...
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 12:57
Stefan Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:
"Firenze e la Fiorentina sono stati importantissimi per la mia crescita, mi sono ritrovato dopo un anno al City dove non ero titolare e non giocavo partite importanti, ero giovane e volevo continuità. La Fiorentina mi ha dato l’opportunità e sono cresciuto come giocatore e come persona. Ho ricordi bellissimi e grande nostalgia per un’ottima esperienza".