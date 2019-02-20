Savic: "Ho nostalgia della Fiorentina, sono cresciuto come giocatore e come persona"

Stefan Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Firenze e la Fiorentina sono stati importantissimi per la mia crescita, mi sono ritrovato dopo un anno al City...

Stefan Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Firenze e la Fiorentina sono stati importantissimi per la mia crescita, mi sono ritrovato dopo un anno al City dove non ero titolare e non giocavo partite importanti, ero giovane e volevo continuità. La Fiorentina mi ha dato l’opportunità e sono cresciuto come giocatore e come persona. Ho ricordi bellissimi e grande nostalgia per un’ottima esperienza".