F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"
Niente ritorno a Firenze per il centrale montenegrino, secondo Romano il giocatore sarà liberato dall'Atletico Madrid e firmerà con i turchi
Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano il centrale montenegrino sarà liberato dall'Atletico Madrid e firmerà un triennale con il Trabzonspor. Sfuma il possibile ritorno amarcord a Firenze per un giocatore sempre molto amato.
"Stefan Savić al Trabzonspor, ci siamo! Contratto triennale valido fino a giugno 2027, concordato oggi.
L'Atlético Madrid lo lascerà partire come rivelato a maggio, decisione reciproca presa.
Test medici alla fine di questa settimana.
Storia esclusiva, confermata."
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