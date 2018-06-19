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Stadio, offertona dall'Atletico. L' ex Savic più soldi per Milenkovic

Secondo quanto riporta Stadio già prima del Mondiale la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni dall'Atletico Madrid per il difensore Nikola Milenkovic.Anche negli ultimi giorni si è fatto avanti l'Atletic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 09:35
Stadio, offertona dall'Atletico. L' ex Savic più soldi per Milenkovic -
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Secondo quanto riporta Stadio già prima del Mondiale la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni dall'Atletico Madrid per il difensore Nikola Milenkovic.

Anche negli ultimi giorni si è fatto avanti l'Atletico, facendo trapelare la possibilità di uno scambio. I Colchoneros erano disposti a offrire soldi più l'ex Savic, ma i viola hanno ribadito il loro secco "No"

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