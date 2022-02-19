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Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer

I tifosi della Fiorentina hanno voluto prendere in giro Vlahovic dopo la pessima prestazione fornita nella gara contro il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 13:38
Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer -
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Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer

slot gacor La Juventus al termine di una brutta prestazione ha pareggiato il derby di ieri sera col Torino. E i tifosi viola si sono scatenati sui social, soprattutto per prendere in giro l'ex Vlahovic che ha fornito una pessima prestazione.

Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer

Tante foto infatti del serbo "nel taschino" di Bremer sono circolate sui social, come i voti i pagella del serbo e tanti meme che lo prendevano in giro. Ma non solo, tantissimi tifosi viola si sono chiesti che fine avesse fatto Alfio da Potenza, il "simpatico" juventino che telefonò in diretta ad una trasmissione viola per informare che avesse segnato Vlahovic. Della serie chi la fa l'aspetti.

Lorenzo Bigiotti

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