Gazzetta: "Vlahovic il peggiore, buon per lui per questa stagione Bremer lo incontrerà al massimo al bar"
La Gazzetta massacra nelle sue pagelle la prestazione dell'ex Fiorentina Vlahovic che ha giocato molto male contro il Torino ieri
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha dato i voti della partita della Fiorentina indicando Vlahovic come il peggiore della Juventus. Questo il durissimo giudizio della rosea slot gacor : "Vlahovic, il peggiore. La buona notizia è una: Bremer, da qui a giugno lo incontrerà al massimo al bar per un caffè. Cancellato come a gennaio, e come quello sera sostituito. La Juve lo aiuta poco, ma lui non trova mai la porta e colleziona soltanto sette passaggi in 74 minuti"
GAFFE DELLA GAZZETTA SU BELOTTI
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