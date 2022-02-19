Che gaffe della Gazzetta, segna il Torino contro la Juventus e pubblica una foto di Belotti a Firenze

Un errore non passato inosservato ai tifosi della Fiorentina che hanno commentato la foto pubblicata. poi la rimozione

Gaffe social per la Gazzetta dello Sport subito dopo il gol del pareggio del Torino sul campo della Juventus, infatti la pagina social del quotidiano sportivo ha pubblicato una foto di Belotti con la bandiera del Torino a Firenze per festeggiare la sua segnatura, un errore non da poco vista la rivalità e le situazioni ben distinte e lontane. Firenze e la Fiorentina di fatti non c'entravano nulla con quella partita. La fotografia è stata rimossa pochi minuti dopo, considerati anche i commenti arrivati slot gacor .

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