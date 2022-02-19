Ferrara ci scherza su: "Odriozola con il David, Vlahovic con una multipla arrugginita a gas"

Dusan si sta allenando alla piscina della Continassa per il prossimo mondiale di tuffi" Ferrara e la tipica ironia fiorentina

slot gacor Benedetto Ferrara ci scherza su durante Rock & Goal: "La foto di Alvaro Odriozola che guarda estasiato il David di Michelangelo ha fatto il giro del cuore del tifosi viola. Amore per l’arte e per Firenze, soprattutto. Già gli vogliamo bene come un figlio. Ma, siccome il giocatore è ripreso di spalle, non tutti sanno che il ragazzo stava facendo il giuramento imposto dalla curva Fiesole nella speranza di poterlo trattenere alla Fiorentina, riscattandolo dal Real. Il giuramento è breve e coinciso: «Caro David, io ai gobbi mai». Odriozola, dopo la galleria dell’Accademia si è fatto fotografare davanti all’antico vinaio con una schiacciata in mano. In realtà pensava che quella fosse la coda per gli Uffizi ma una volta arrivato al bancone se n’è fatto una ragione. Adesso, per chiudere il cerchio, manca la foto sotto le scale elicoidali. Grande Alvaro, Firenze vorrebbe adottarti, non c’è bisogno di spiegare il perché. Nel frattempo Dusan si sta allenando alla piscina della Continassa per il prossimo mondiale di tuffi. Tutto procede al meglio. Ora ci aspettiamo una foto con l’attaccante serbo di spalle mentre ammira una Multipla del ’93 color ruggine con impianto a gas. Chissà". Ecco le parole registrate da La Nazione.

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