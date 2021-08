Secondo quanto riporta ToroNews, Gleison Bremer, non ci sarà contro la Fiorentina nella gara di domani alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Problemi alla caviglia per il difensore brasiliano dopo uno scontro di gioco ad una caviglia già di per sé malconcia.

