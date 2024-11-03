Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"

Kean? Primo acquisto fatto e abbiamo creduto molto in lui. Lui crede molto in questa opportunità ma c'è un gruppo che tutto insieme sta facendo bene

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio. Queste le sue dichiarazioni:

"C'è tanto del mister e di tutto il gruppo. Palladino aveva bisogno di tempo e abbiamo avuto pazienza. L'obiettivo è come sempre stagione dopo stagione migliorare e portare qualcosa in più a questa Fiorentina.

Chi gioca meno risponde sempre presente? Noi è da tanti anni che insistiamo con questo concetto, ora dobbiamo fare un passo alla volta e mantenere i piedi per terra per affrontare tuttte le gare con stessa voglia carattere e testa."

LE PAROLE DI EDOARDO BOVE

https://www.labaroviola.com/bove-dopo-momento-difficile-sono-usciti-i-nostri-valori-non-abbiamo-ancora-fatto-nulla/275309/