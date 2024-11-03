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Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"

Kean? Primo acquisto fatto e abbiamo creduto molto in lui. Lui crede molto in questa opportunità ma c'è un gruppo che tutto insieme sta facendo bene

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2024 14:55
Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione" -
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Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio. Queste le sue dichiarazioni:

"C'è tanto del mister e di tutto il gruppo. Palladino aveva bisogno di tempo e abbiamo avuto pazienza. L'obiettivo è come sempre stagione dopo stagione migliorare e portare qualcosa in più a questa Fiorentina.

Chi gioca meno risponde sempre presente? Noi è da tanti anni che insistiamo con questo concetto, ora dobbiamo fare un passo alla volta e mantenere i piedi per terra per affrontare tuttte le gare con stessa voglia carattere e testa."

LE PAROLE DI EDOARDO BOVE

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