Bove: "Dopo momento difficile sono usciti i nostri valori. Non abbiamo ancora fatto nulla"

Le parole di Edoardo Bove ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Torino-Fiorentina:"Sappiamo bene che facendo risultati e prestazione la fiducia aumenta. Siamo stati bravi a compattarci in...

Le parole di Edoardo Bove ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Torino-Fiorentina:

"Sappiamo bene che facendo risultati e prestazione la fiducia aumenta. Siamo stati bravi a compattarci in un momento difficile all'inizio e abbiamo tirato fuori i nostri valori. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla ma siamo contenti di stare lassù e giocare partite che contano.

La Nazionale è un obiettivo, sarebbe un onore, ma il mio focus principale è la Fiorentina e su quello che mi chiede mister Palladino. Ricopro vari ruoli nel campo ma la nostra idea rimane quella. Sono contento di come sta andando e delle mie prestazioni."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

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