FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI ADLI, GIOCA RICHARDSON. SOTTIL TITOLARE, TORNA KEAN
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Torino. Calcio di inizio alle ore 15 allo stadio Grande Torino
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2024 13:41
Fiorentina di scena a Torino dove incontra la squadra granata allo stadio Olimpico, Palladino deve fare a meno di Cataldi rimasto a Firenze per infortunio, oltre ai lungo degenti Pongracic e Gudmundsson. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Richardson, Bove, Colpani, Beltran, Sottil, Kean
QUELLO CHE È SUCCESSO IN MONZA-MILAN È MOLTO GRAVE
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