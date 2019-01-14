Galli: "Simeone e Muriel presto titolari assieme. Firenze sostenga il Cholito, tornerà come lo scorso anno"

Giovanni Galli ha commentato la vittoria ed il successivo passgio del turno in coppa Italia della Fiorentina. Ecco alcune sue parole all'emittente Lady Radio: ”Pioli è stato perfetto nel gestire Murie...

Giovanni Galli ha commentato la vittoria ed il successivo passgio del turno in coppa Italia della Fiorentina. Ecco alcune sue parole all'emittente Lady Radio: ”Pioli è stato perfetto nel gestire Muriel e Simeone. Prima del match ero preoccupato della scelta coi nuovi arrivo subito titolare, ma poi si è rivelata quella decisiva. Simeone infatti è entrato alla grande nel finale. È stato stimolato dalla panchina nel modo giusto. Ha capito la situazione, sente lo stesso la fiducia dell’allenatore e dei compagni e quando é toccato a lui ha fatto bene . Muriel invece l’ho visto ancora troppo macchinoso“.

Poi sull’azione di Simeone, che poi ha portato al gol Chiesa, Galli è convinto che “lo dobbiamo supportare, speriamo che torni ad essere brillante e gioioso come nella passata stagione. Non diventerà mai Batistuta, non deve essere lui il termine di paragone“.

Infine, per l’ex portiere viola Muriel e Simeone sono due giocatori che piano piano troveranno spazio fianco a fianco e non uno al posto dell’altro: “Per il futuro credo che comunque vedremo Muriel e Simeone insieme, nel primo tempo con Mirallas, Muriel e Chiesa cambiavano spesso posizione perché hanno le caratteristiche per farlo. Alla fine credo che la Fiorentina giocherà con una prima punta, ovvero Simeone, e due mezze punte. Simeone rispetto a Muriel, Chiesa e Mirallas si muove senza palla, Muriel non attacca la profondità cercando di fare spazio ai compagni, Simeone lo fa meglio. A lui bisogna riconoscergli i pregi e deve migliorare i difetti. Il Cholito è, per così dire, diventato bravo troppo presto…”