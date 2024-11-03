Sottil: "Vittoria che ci dà grande carica. Stiamo costruendo un grande gruppo, ci divertiamo in campo"

Le dichiarazioni dell'esterno viola ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Fiorentina

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Fiorentina. Queste le parole dell'esterno viola:

"Questa vittoria ci dà una grande carica. I tifosi ci seguono ovunque ed è giusto dare una gioia a loro che si fanno tanti chilometri. Obiettivi? Non ce ne sono, dobbiamo affrontare le partite per quello che sono. Noi stiamo approcciando bene le partite e questo è il nostro obiettivo ogni domenica. Siamo un grande gruppo e ci divertiamo, questo ci aiuta quando andiamo in campo".

La Fiorentina vince una gara sporca grazie al gol di Kean! Viola che sale al secondo posto in attesa dell’Inter

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