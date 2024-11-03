La Fiorentina vince una gara sporca grazie al gol di Kean! Viola che sale al secondo posto in attesa dell'Inter

Altri tre punti preziosi per la Fiorentina!

Il Torino di Paolo Vanoli oggi alle ore 15:00 affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino. I granata provengono dal ko dell’Olimpico di Roma per mano dei giallorossi, firmato da Paulo Dybala. I gigliati invece, hanno vinto di misura contro il Genoa a Marassi, 1-0 con gol di Robin Gosens.

PRIMO TEMPO- Al 4’ Dodò sale galoppando su tutta la fascia destra poi va al cross, troppo telefonato, Milinkovic-Savic esce senza problemi. All’11’ calcio lungo di Milinkovic-Savic, Adams in 1vs1, tiro deviato in corner da Ranieri. Al 12’ chance per il Torino, Vlasic raccoglie e calcia, palla alta. Al 15’ ottimo intervento di Comuzzo sul tiro-cross di Pedersen. Al 16’ Adams costretto a chiedere il cambio, al suo posto Njie. Al 26’ Colpani va alla conclusione, il portiere granata chiude senza problemi. Al 29’ Dodò prova il tiro dalla distanza, palla sballata. Al 41’ Kean beffa Maripan e Milinkovic-Savic, 1-0 Fiorentina. Al 44’ Maripan segna ma è in posizione di fuorigioco, si resta sull’1-0 allo stadio Olimpico Grande Torino.

SECONDO TEMPO- Al 50’ occasione per il Torino sui piedi di Tameze, tiro sballato. Al 56’ cross dentro per Sanabria che va al tiro, palla fuori dallo specchio. Al 63’ fuori Colpani, Sottil e Richardson, dentro Ikoné, Kouamé ed Adli. Nel Torino fuori Tameze e Sosa dentro Ilic e Lazaro. Al 66’ ammonito Ilic per trattenute su Adli. Al 69’ tiro debole di Vlasic in porta. Al 71’ Pedersen scappa a Gosens, il giocatore del Toro colpisce il palo. Al 74 ottima giocata di Kean, Ricci lo mette giù e prende il giallo. Al 75’ fuori Beltran, al suo posto Mandragora. Al 76’ Mandragora da punizione colpisce il palo esterno. Al 78’ fuori Ricci e Vlasic, dentro Karamoh e Linetty. All’84’ dentro Biraghi, fuori Kean. All’87’ Biraghi calcia malissimo la punizione. Al 92’ ammonito Bove per fallo su Karamoh. Al 93’ Dodò trova la conclusione, chiude in angolo il portiere del Toro.

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