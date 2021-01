Nicola: “7 occasioni nostre contro le 3 della Fiorentina. Non siamo stati messi in difficoltà”

Nel consueto post partita di Sky Sport ha parlato l’allenatore del Torino Davide Nicola. Ha commentato così il pareggio maturato:

“Dopo l’espulsione di Milenkovic per un lungo periodo non si è giocato, in questo modo è difficile trovare ritmo e continuità nelle giocate. Ovviamente non possiamo essere soddisfatti perchè abbiamo ancora tante cose da migliorare”.

Prosegue Nicola: “Il percorso è ancora lungo, quando bisogna salvarsi non tutto va di pari passo. Stasera abbiamo creato 7 occasioni da gol contro le 3 della Fiorentina, non siamo stati messi in difficoltà”.

LEGGI ANCHE: RIBERY: “C’E’ AMAREZZA, POTEVAMO VINCERLA”