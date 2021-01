Ribery: “C’è amarezza, potevamo vincerla. Futuro? Felice a Firenze, sono a disposizione della società

Nel post partita di Torino-Fiorentina, l’autore del gol viola Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione odierna e del suo futuro. Queste le sue parole:

“Fa piacere segnare ogni tanto, ma per me l’importante è che la squadra giochi bene e vinca, che è la cosa fondamentale. C’è amarezza perchè in 10 contro 11 puoi anche vincerla la partita. In 9 è difficilissimo ma siamo contenti del punto preso”.

Prosegue Ribery: “La sostituzione? Quando sono in campo voglio sempre aiutare la squadra giocando. Voglio sempre vincere, anche in allenamento e se perdo è un disastro! Sapevo che il mister mi avrebbe tolto per mettere un difensore. E’ giusto così”.

A conclusione, Ribery risponde alle domande sul suo futuro: “Sono felice a Firenze. L’ho sempre detto, mi trovo bene con squadra, società e tifosi. La situazione è difficile ma io sono sempre con la mia squadra pronto ad andare in battaglia, questa è la mia mentalità. Se resto in Italia? Io sono a disposizione, ma dovete chiederlo alla società”.

