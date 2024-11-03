Bucchioni: "Formazione spregiudicata, il difetto del Torino è la difesa. Una leggerezza guardare la classifica"

Oggi la Fiorentina deve crescere ancora, una partita sporca con glia avversari che daranno tutto

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le scelte di formazione di mister Raffaele Palladino per il match contro il Torino. Queste le sue parole:

"Con Sottil è 4-2-3-1, una formazione più spregiudicata come quella di giovedì ed abbiamo la curiosità di vedere proprio Sottil dopo la buona gara contro il Genoa. Il tecnico pensa che il difetto del Torino sia la difesa, e probabilmente ha ragione, quindi questa è la scelta di mettere nuovamente Sottil. Quando una squadra funziona fai dei piccoli ritocchi ma senza cambiare tanto.

Prova mentale anche per la classifica? Non credo. Io chiedo uno step di crescita e mentalità, i giocatori sanno cosa devono fare e non guardano la classifica. La Fiorentina deve ancora crescere tanto e consolidare i suoi principi, non bisogna guardare la classifica. Guardare la classifica sarebbe una leggerezza che non mi aspetto da una squadra fatta di giocatori d'esperienza."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA PER IL MATCH CONTRO IL TORINO

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-fuori-adli-gioca-richardson-sottil-titolare-torna-kean/275290/