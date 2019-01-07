Benassi: "Auguri Capitano, per sempre con noi. Qui a Malta mettiamo benzina per ripartire. Muriel.."

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato dal ritiro di Malta, a nome di tutta la comitiva viola, nel giorno del compleanno del capitano per sempre, Davide Astori: " Siamo al secondo...

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato dal ritiro di Malta, a nome di tutta la comitiva viola, nel giorno del compleanno del capitano per sempre, Davide Astori: " Siamo al secondo giorno di lavoro in cui stiamo lavorando tanto, ma la fatica ci sta per mettere benzina nelle gambe perché non vogliamo sbagliare il prossimo appuntamento in Coppa che per noi è fondamentale. Compleanno Astori? Sarebbe stato più bello passarlo insieme a lui, ma è sempre con noi anche se fisicamente non c'è. A nome della squadra gli facciamo gli auguri. Europa per lui? Portiamo avanti il suo percorso, come lo scorso anno, se saremo migliori lo dirà il tempo, Muriel è un grande acquisto. Il colombiano è arrivato da poco ma da quello che abbiamo visto sta bene e ci darà una grossa mano. Coppa Italia?personalmente è sempre un'emozione giocare a Torino dopo tre anni passati lì. L'appuntamento poi è fondamentale per la squadra, abbiamo fiducia, sappiamo il nostro valore come gruppo e come persone ma certo dobbiamo fare meglio. Accoglienza ottima a Malta e mi ha colpito ma ci fa piacere l'affetto dei tifosi. Obiettivo Coppa? Partita dopo partita in Coppa, intanto portiamo a casa questa per poi giocarsi la prossima. Europa League? Serve più concretezza e lucidità negli ultimi metri, buttato via partite in cui avremmo meritato di più ma stiamo lavorando anche su aspetti come questo della fase offensiva".

Fonte: Calciomercato.com