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Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita..

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato in merito alla situazione della Fiorentina al termine del girone d’andata. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate all'emittente RadioBlu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 21:41
Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita.. -
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Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato in merito alla situazione della Fiorentina al termine del girone d’andata. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate all'emittente RadioBlu: “il tempo dell’attesa è finito e ora bisogna fare gli esami veri. La Fiorentina ieri ha vinto grazie al temperamento e Chiesa che sta diventando un fenomeno a ci sta d'occhio. Ho visto una squadra bella tosta, forse il ritiro maltese ha dato quella compattezza in più. Ho visto che Simeone è entrato dalla panchina con la giusta rabbia. Muriel? Vedendolo giocare ho notato gli stessi problemi che aveva Simeone, entrambi daranno il meglio giocando con una punta vicino. Veretout? Mi auguro che torni stabilmente nel proprio ruolo di mezzala, i viola perdono tantissimo e Pioli ci ha messo troppo tempo per accorgersene. Su Obiang, io non darei per tramontata l'operazione, se lascerà il  West Ham allora approderà sicuramente alla Fiorentina. Non so esattamente che ruolo possa fare, vorrei un giocatore dalle caratteristiche più precise, così come c’è attenzione sui gioielli dell’Empoli"

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