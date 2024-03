Fantini afferma: “Se la Fiorentina vince stasera a Torino, può giocarsi un posto importante per l’Europa”

Enrico Fantini è intervenuto quest’oggi nella trasmissione radiofonica Pentasport parlando di Fiorentina e non solo. La prima domanda è stata: Quanta importanza ha la sfida di stasera fra Toro e Fiorentina?: “Sfida quasi fondamentale per l’Europa, soprattutto per i granata. La viola dopo il “colpo di coda” contro la Lazio scenderà in campo più tranquilla”. Toro squadra solida, cosa ne pensi dei granata e di Juric?: “Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato, con due formazioni che giocano a viso aperto senza chiudersi mai nella propria metà campo“.

Che giocatori t’impressionano di più nella viola?: “Non ci sono giocatori che spiccano più degli altri in questo momento. Più che il giocatore singolo voglio mettere in primo piano il gioco d’Italiano, che lunedì scorso ha mostrato carattere e applicazione. A gennaio è arrivato Belotti, secondo te quanto sta dando il suo inserimento nella formazione viola?: “Credo che abbia portato stimoli e positività nel gruppo. Il “gallo” è un lottatore fantastico e per la squadra dà l’anima, ha fame di gol e si vede. E’ nella sua indole. Penso sia molto più motivato rispetto a Roma, soprattutto perchè sta rincorrendo un posto in nazionale in vista degli europei di giugno“.

Cosa ne pensi di questa nuova veste che Italiano sta dando a Beltran, adattandolo da trequartista/sottopunta? “Nella partita contro la Lazio c’è stata molta applicazione. Per le caratteristiche che ha l’argentino, può fare sia il trequartista che la mezz’ala di centrocampo. Era l’ora che italiano desse un pò di svolta al gioco e agli interpreti. Beltran in questo ruolo inedito, fin’ora, ha fatto la differenza. Permettimi di evidenziare anche l’arretramento il linea mediana di Bonaventura, che ha sorpreso tutti, ma alla fine ha dato i suoi frutti e per questo al mister vanno fatto i complimenti. Questo perchè, in fase di sviluppo, Arthur agiva da play basso, con Jack che poteva spaziare in mezzo al campo avvicinandosi senza pressioni alla porta avversaria. La sensazione è che ci potrebbe essere una svolta importante con questi protagonisti in campo“.

Qual’è l’ambizione della squadra secondo te? “La sfida contro la Lazio ha dato un iniezione di fiducia e uno stimolo importante a tutto il gruppo. Questo può portare dei risultati favorevoli anche in vista di un calendario difficile. Se questa sera contro il Torino dovesse arrivare una vittoria, per me la viola può dire la sua anche per un posto importante in Europa.