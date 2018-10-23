Torino-Fiorentina sarà trasmessa su Dazn. Come vederla gratis e con l'abbonamento

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Torino-Fiorentina, in programma sabato alle 20.30. Come vedere la partita? Se non hai un abbonamento sulla nuova piattaforma, si può attivare il mese gratuito solo...

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Torino-Fiorentina, in programma sabato alle 20.30. Come vedere la partita? Se non hai un abbonamento sulla nuova piattaforma, si può attivare il mese gratuito solo registrandosi con una propria carta di credito (o prepagata), dopo si può anche disdire subito l’abbonamento, anche immediatamente dopo l’attivazione. Per un mese avrai ugualmente il servizio fino al termine del mese gratuito e cosi goderti la Fiorentina senza pagare nessuna cifra per la partita contro il Toro.