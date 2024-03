Tuttosport: “Pradè manda Italiano a far pace con l’allenatore granata, ma è grave il gesto di Juric”

Nell’edizione odierna di Tuttosport si sottolinea il gestaccio fatto da Ivan Juric, allenatore del Torino, nei confronti di Vincenzo Italiano: l’allenatore granata, in un momento di mancata lucidità, si è rivolto al tecnico viola con un con un gesto minaccioso, un “Ti taglio la gola”, non un ottimo spot per il calcio o il mondo dello sport in generale. Momenti di tensione che si sono placati a fine partita con l’abbraccio dei due tecnici davanti alle telecamere di Sky Sport, nel momento dell’intervista. Il quotidiano sportivo scrive a proposito di quanto accaduto: “Ingiustificabile e grave. Perché è stato grave quel gesto, quel comportamento, ed è fin un’ovvietà sottolinearlo”, bocciando la reazione di Juric. Non è la prima volta che l’allenatore si lasci andare a questi momenti di blackout totale. Il tecnico croato, che era diffidato, andrà probabilmente incontro ad una squalifica di 2-3 giornate. Il quotidiano ha provato a ricostruire quanto accaduto poco prima delle scuse pubbliche: sarebbe stato il direttore sportivo Daniele Pradè a spingere Vincenzo Italiano ad andare in tv a far pace con l’allenatore avversario. Il presidente del Toro Urbano Cairo ed Emiliano Moretti, responsabile tecnico dei granata, probabilmente riceveranno una multa per l’ingresso non autorizzato in campo, anche se le finalità erano del tutto pacifiche.

