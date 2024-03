“Vero” Nico cercasi: dopo l’infortunio, andamento lento per il 10 viola che non brilla più come prima

Il Corriere dello Sport apre oggi con una domanda molto emblematica: “È nata prima la crisi della Fiorentina o quella di Nico Gonzalez?”, infatti l’esterno viola, elemento di maggior talento tecnico della rosa, sta avendo un andamento molto altalenante da quando è rientrato dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e mezzo. A Torino la prestazione del campione argentino è stata al di sotto delle aspettative e, senza di lui, la Fiorentina gira molto più a fatica. La crisi di Nico inizia con l’infortunio in Conference a Budapest e poi si sono susseguiti mesi complicati per lui, che non è ancora riuscito a tornare a brillare come all’inizio della stagione. Adesso torna la coppa e per ironia della sorte, di nuovo Budapest. È l’occasione per chiudere il cerchio e riprendersi il ruolo di leader della squadra. Da qui in avanti ci sarà bisogno del miglior Nico per sognare.