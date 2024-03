Dopo il “ti taglio la gola” a Italiano, arriva il verdetto sul gestaccio di Juric: 2 giornate di squalifica

Dopo il brutto gesto del “tagliagola” di Ivan Juric nei confronti di Vincenzo Italiano in Torino-Fiorentina, arriva la sentenza del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per il tecnico granata, che salterà le due gare in trasferta con il Napoli e con l’Udinese. La motivazione ufficiale:

“Ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

