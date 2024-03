“Duce, Duce, Duce!”. I tifosi della Lazio e il raduno nella birreria di Monaco legata a Hitler

Esplodono le polemiche per quanto accaduto in un locale particolare di Monaco: alcuni tifosi della Lazio, in vista dell’impegno di Champions di questa sera contro il Bayern Monaco, si sono ritrovati nella famosa birreria tedesca “Hofbräuhaus” legata a Adolf Hitler, luogo in cui, nel 1920, il dittatore lanciò il programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. In questo luogo, i supporter laziali hanno intonato dei cori ed inni fascisti. Il Corriere della Sera pubblica il video di un gruppo di tifosi che si cimentano nel saluto romano, inneggiando “Duce, Duce, Duce!”.

