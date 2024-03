Svolta sul nuovo Franchi, ci sono i 55 milioni, Nardella esulta: “Soldi per la copertura e lavoro finito”

La svolta è arrivata. La quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze è stata confermata. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella a margine di una conferenza stampa in giunta.

“C’è una straordinaria novità, direi clamorosa. Abbiamo visionato il dl 19/2024 riguardanti le nuove norme relative al Pnrr e nell’allegato 3 legato ai fondi delle Città Metropolitane è confermata la quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata in precedenza nel contributo complessivo che riguarda la Città Metropolitana di Firenze. Nella tabella ci sono 157 milioni di euro, comprensiva quindi dei 55 milioni che avevamo chiesto al Governo. Sono davvero felice perché non abbiamo mai perso la fiducia, mai smesso di mantenere il dialogo con i ministri e abbiamo sempre confidato nella collaborazione istituzionale. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di far giocare la Fiorentina all’interno dello stadio anche durante i lavori, adesso ci sono i soldi sia per la copertura e sia per finire i lavori”

