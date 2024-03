Amrabat in piena crisi, che disastro in Inghilterra! Allo United è costato 7mila euro per ogni minuto giocato 

Cosa è successo a Sofyan Amrabat? Le prestazioni del marocchino deludono partita, dopo partita. Del resto sarebbe difficile chiedere al Manchester di fare un ulteriore bagno di sangue dopo quello (economico, e tecnico) fatto in estate. Un disastro testimoniato dai numeri: soltanto 1.144’ giocati in stagione, una sola presenza da titolare nel 2024 (peraltro da terzino sinistro, ruolo in cui è stato impiegato più volte) ed un rapporto spesa/rendimento calcolato (da tuttomercatoweb.com ) in 7.867 euro per ogni minuto giocato. Difficile, sinceramente, trovare nella storia recente un’operazione tanto disgraziata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

