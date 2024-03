“Partita surreale. I giocatori piangevano per Davide”. Il ricordo commosso dell’arbitro di Fiorentina-Benevento

Nel corso della trasmissione 30esimo minuto su Italia 7 è stato intervistato l’arbitro Fabrizio Pasqua che diresse il match Fiorentina-Benevento di sei anni fa dopo la dolorosa morte del capitano Viola, Davide Astori. Queste le sue dichiarazioni ed il ricordo della giornata:

“Doveroso ricordare un calciatore ma soprattutto una persona come Davide. L’ho incontrato tantissime volte sia da arbitro che da collaboratore ed il ricordo è di una persona d’oro, conoscitore del regolamento e molte volte ci metteva in difficoltà con le sue proteste costruttive. Spero rimanga sempre nel cuore di tutti, soprattutto dei tifosi perchè un uomo, padre di famiglia che viene a mancare così in giovane età è un grande dolore.

La partita è stata surreale, ero già la settimana prima l’arbitro di Genova-Cagliari ed ho comunicato al presidente Giulini l’annullamento per la morte di Davide e ricordo le lacrime dei calciatori che si stavano scaldando. La designazione è stata un’emozione incredibile, ovviamente io e la mia squadra abbiamo cercato di essere più imparziali possibili, stando vicino alla Fiorentina e Stefano Pioli, ricordando che dall’altra parte c’era comunque il Benevento. Mi ricordo Il silenzio che c’è stato dall’uscita del tunnel, i giocatori che piangevano per arrivare al centro del campo e quel minuto di silenzio che è durato in realtà 3/4 minuti perchè nessuno voleva spezzare quel momento e poi c’è stato il saluto di tutto lo stadio.”

GERMAN PEZZELLA RICORDA IL CAPITANO DELLA FIORENTINA DAVIDE ASTORI