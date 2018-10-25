Milenkovic al Fiorentina Store: "Domenica scontro diretto importantissimo". Le sue condizioni dopo il Cagliari

A margine dell’incontro con i tifosi al Fiorentina Store Stadio , Nikola Milenkovic ha parlato con i giornalisti presenti alla sessione autografi : “Ora sto bene, ad avere la peggio è stato German, ma...

A margine dell’incontro con i tifosi al Fiorentina Store Stadio , Nikola Milenkovic ha parlato con i giornalisti presenti alla sessione autografi : “Ora sto bene, ad avere la peggio è stato German, ma succede in campo. Cio' che importa è stiano bene. Il Torino? E’ uno scontro diretto, importantissimo. Il Torino gioca sempre molto bene in casa. Sarà una gara molto fisica e dura, ma noi ci prepariamo nel miglior modo possibile per fare una bella gara. Non temo Belotti, faremo di tutto perché non segni anche contro di noi, dobbiamo difendere bene tutti insieme”.

Sul fatto di essere uno degli insostibili? “Mi fa molto piacere, ho giocato tutte le partite e mi sento bene, vorrei continuare du questa strada. L’importante per un calciatore è giocare, e quindi voglio continuare così per la maglia viola“.

Fonte: Fiorentina.it