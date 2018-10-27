(VIDEO): la storia del gemellaggio tra Torino e Fiorentina, l’anno scorso la prima senza Astori in trasferta...
Nella consueta clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel, viene raccontata la storia del gemellaggio tra le due tifoserie: Viola e granata. Nella scorsa stagio...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 13:43
Nella consueta clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel, viene raccontata la storia del gemellaggio tra le due tifoserie: Viola e granata. Nella scorsa stagione l’emozione fu particolare poiché fu la prima trasferta senza Davide Astori.