(VIDEO): la storia del gemellaggio tra Torino e Fiorentina, l’anno scorso la prima senza Astori in trasferta...

Nella consueta clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel, viene raccontata la storia del gemellaggio tra le due tifoserie: Viola e granata. Nella scorsa stagio...

Nella consueta clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel, viene raccontata la storia del gemellaggio tra le due tifoserie: Viola e granata. Nella scorsa stagione l’emozione fu particolare poiché fu la prima trasferta senza Davide Astori.

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