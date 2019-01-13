Chiesa: " Bravi a crederci fino all'ultimo. Godiamoci i quarti di finale. Ora l'obiettivo.."

Federico Chiesa è stato l'assoluto protagonista del finale di gara nel successo della Fiorentina sul campo del Torino. La sua doppietta manda i viola ai quarti di finale di Coppa Italia, l'esterno cla...

Federico Chiesa è stato l'assoluto protagonista del finale di gara nel successo della Fiorentina sul campo del Torino. La sua doppietta manda i viola ai quarti di finale di Coppa Italia, l'esterno classe '97 nel post-gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ha vinto la squadra che ha lottato di più, ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora ci giochiamo il nostro quarto di finale, ma prima pensiamo alla Sampdoria domeneca, dobbiamo pensare una partita per volta. Vedremo chi triveremo ai quarti di finale, ma siamo concentrati sulla Samp".

Tuttomercatoweb.com