Commisso telefona Palladino: "Abbiamo vinto anche a Torino". Chiamata nello spogliatoio del patron

Il Presidente esprime soddisfazione per la prestazione di gruppo e ringrazia staff e giocatori dopo la vittoria a Torino

La Fiorentina porta a casa la settima vittoria consecutiva, a conferma dell'ottimo momento degli uomini di Raffaele Palladino. "Abbiamo vinto anche a Torino" sono state le prime parole del Presidente Commisso rivolte al Mister al termine della partita. Il Presidente ha fatto i complimenti al Direttore Generale Alessandro Ferrari e al Direttore Sportivo Daniele Pradè, oltre che a tutta la squadra, per la vittoria e la prestazione collettiva.

Palladino: “Grazie alla società perchè ha portato giocatori forti, potrei anche non allenarli”

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