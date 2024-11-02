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Da Torino, Vanoli pensa alla difesa a 4 contro la Fiorentina. Chance per Njie al posto di Sanabria?

Come riporta Torinogranata.it, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sta pensando di passare ad un modulo con la difesa a 4 per mettere in difficoltà la Fiorentina. L'assenza di Zapata, infatti, si fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 19:49
Da Torino, Vanoli pensa alla difesa a 4 contro la Fiorentina. Chance per Njie al posto di Sanabria? -
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Come riporta Torinogranata.it, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sta pensando di passare ad un modulo con la difesa a 4 per mettere in difficoltà la Fiorentina. L'assenza di Zapata, infatti, si fa sentire e, dopo le prime partite esaltanti, i granata hanno perso 4 partite delle ultime 5 giocate.

Il Torino potrebbe quindi scendere in campo con un 4-3-1-2 con Lazaro e Masina che andranno ad agire come terzini rispetto. I centrali di difesa con ogni probabilità saranno Coco ed uno tra Maripan e Walukiewicz che sono in ballottaggio. A centrocampo spazio a Gineitis e Tameze insieme al solito Ricci. Vlasic sarà il trequartista a supporto di Adams e uno tra Njie e Sanabria: l'attaccante classe 2005 infatti potrebbe scalzare l'attaccante paraguaiano nel match contro la Fiorentina.

PESANTE CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TORINO

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