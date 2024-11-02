Da Torino, Vanoli pensa alla difesa a 4 contro la Fiorentina. Chance per Njie al posto di Sanabria?

Come riporta Torinogranata.it, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sta pensando di passare ad un modulo con la difesa a 4 per mettere in difficoltà la Fiorentina. L'assenza di Zapata, infatti, si fa...

Come riporta Torinogranata.it, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sta pensando di passare ad un modulo con la difesa a 4 per mettere in difficoltà la Fiorentina. L'assenza di Zapata, infatti, si fa sentire e, dopo le prime partite esaltanti, i granata hanno perso 4 partite delle ultime 5 giocate.

Il Torino potrebbe quindi scendere in campo con un 4-3-1-2 con Lazaro e Masina che andranno ad agire come terzini rispetto. I centrali di difesa con ogni probabilità saranno Coco ed uno tra Maripan e Walukiewicz che sono in ballottaggio. A centrocampo spazio a Gineitis e Tameze insieme al solito Ricci. Vlasic sarà il trequartista a supporto di Adams e uno tra Njie e Sanabria: l'attaccante classe 2005 infatti potrebbe scalzare l'attaccante paraguaiano nel match contro la Fiorentina.

PESANTE CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TORINO

https://www.labaroviola.com/torino-contestazione-indecente-contro-cairo-esposto-un-necrologio-nei-pressi-del-filadelfia/275208/