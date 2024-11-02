Torino, contestazione indecente contro Cairo: esposto un necrologio nei pressi del Filadelfia
Tensione a Torino in vista della Fiorentina: un necrologio con data di morte per Urbano Cairo affisso all'esterno del Filadelfia
Si respira tensione nella Torino di sponda granata in vista del match di domani contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW, all'esterno del Filadelfia, alcuni tifosi hanno affisso un cartello con un necrologio dedicato al presidente del club granata, Urbano Cairo. Un gesto vergognoso, in quanto nel testo emerge una data di morte, il 31 dicembre 2024. Il contenuto:
"Qui giace Urbano Cairo da Masio 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. RIP - Riposa in pena"
I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi
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