Dal Viola Park, Kean e Cataldi si sono allenati: l'obiettivo è averli a Torino. Domani giornata decisiva

La Fiorentina è tornata in campo in mattinata dopo la vittoria contro il Genoa per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Come riporta Radio Bruno, è stato un allenamento di scarico per chi...

La Fiorentina è tornata in campo in mattinata dopo la vittoria contro il Genoa per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Come riporta Radio Bruno, è stato un allenamento di scarico per chi è sceso in campo ieri ma le notizie di giornata riguardano Kean e Cataldi: entrambi si sono allenati regolarmente e l'obiettivo della Fiorentina è averli a disposizione a Torino. La mancata convocazione, infatti, contro il Genoa è stata principalmente per precauzione e domani, giornata di rifinitura, sarà decisiva per capire se Kean e Cataldi saranno di nuovo nell'elenco dei convocati.

Pongracic continua ad allenarsi a parte ed il suo rientro può venire da un momento all'altro. Diversa, invece, la situazione legata a Gudmundsson con un infortunio da tenere più sotto controllo per evitare ricadute. L'attaccante islandese con ogni probabilità mette nel mirino il match contro l'Inter a dicembre per tornare tra i titolari.

LE PAROLE DI TOMMASO RUBINO DOPO L'ESORDIO IN SERIE A CON LA FIORENTINA

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