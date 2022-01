Flachi: “La Fiorentina si è segnata da sola, Biraghi ha fatto la diagonale per marcare Quarta”

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno ed ha analizzato la partita persa dalla Fiorentina contro il Torino, queste le sue parole:

“Quello che è successo è difficile da spiegare, magari ha influito anche il fatto di non essersi allenati venerdi e quel dubbio continuo tra il giocare e il non giocare questa partita. La Fiorentina si è fatta i gol da sola, Biraghi sul primo gol subito ha fatto la diagonale per marcare Quarta lasciando solo Singo che poi ha segnato, Callejon ha fatto un passaggio scarico con il piede debole e il corpo all’indietro, ma non solo, una serie infinita di errori ci sono stati che ci hanno penalizzato.

Vlahovic? Bremer è stato bravo ma il problema è che è sempre stato lasciato solo, gli esterni non gli hanno mai dato la profondità. Solo Bonaventura gli si è avvicinato di più, gli esterni erano sempre troppo larghi e lontani da lui. Quando giocano sia Castrovilli e Bonaventura c’è meno quantità e quindi qualcuno si deve abbassare di più per coprire”

