La Nazione rivela, Fiorentina ha fatto firmare a Chiesa un rinnovo fino al 2025 prima della cessione

Dopo l’infortunio al crociato per Federico Chiesa, i termini del riscatto obbligatorio da parte della Juventus cadono poichè il calciatore non può raggiungere alcune clausole legate a gol, rendimento e partite giocate a meno che la squadra bianconera non si qualifichi per la prossima Champions League. In questo momento dunque la Juventus, potrebbe anche decidere di non riscattare Chiesa per 40 milioni (più 10 di bonus) e farlo ritornare alla Fiorentina. Tutto è nelle mani della società di Agnelli che cosi diventa libera di fare la sua scelta. La società viola, come riportato da La Nazione questa mattina, al momento della cessione, gli ha fatto firmare un rinnovo di contratto fino al 2025, in modo da coprirsi a livello contrattuale in caso di rientro a Firenze.

