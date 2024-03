Sentite Bocci: “Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sulle polemiche degli ultimi giorni contro la classe arbitrale italiana. Il giornalista si è espresso anche in merito agli episodi di Torino-Fiorentina, ecco le sue parole:

“Gli errori arbitrali dell’ultima giornata? Il discorso è molto lungo, io comunque considero la nostra classe arbitrale scarsa e mediocre. Marchetti secondo me ha fatto un grande regalo alla Fiorentina cacciando Ricci che non doveva essere espulso ma anche sull’episodio del gol annullato giustamente a Zapata come fai a non vederlo, era lì. E’ tutto più difficile al giorno d’oggi, prendendo anche il caso di Di Bello è andato in crisi perchè l’espulsione di Guendouzi non esiste. Secondo me Rocchi lascerà a fine stagione il ruolo di designatore ma potrebbe diventare il Presidente; lui sta provando il difficile compito di tirare su dei giovani ma i migliori rimangono sempre quelli e sono pochi.”

