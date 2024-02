Bucchioni: “C’è stato un patto di spogliatoio e si è visto con la Lazio. Alla Fiorentina chiedo continuità”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vittoria contro la Lazio? C’è stato un grande patto di spogliatoio. L’avevo già scritto scorsa settimana, me lo hanno raccontato ed in campo si è visto. E’ venuta fuori una della migliori partite da quando c’è Italiano, una prestazione di altissimo livello e quello che chiederei alla Fiorentina per il futuro è trovare una continuità e me lo aspetto già contro il Torino. Ho visto troppi alti e bassi in questa stagione, con delle cadute mentali come a Lecce e sembrava quasi una squadra persa.

Torino? Contro il Torino mi aspetto una partita con anche una formazione diversa perchè il Torino è una squadra molto fisica. Se riesci a fare una prestazione come quella di lunedì allora dico chiaramente gioca sempre così perchè può battere chiunque ma in una preparazione di una gara come questa è chiaro che penso ad un Torino che ti venga a prendere fisicamente su Arthur; lì puoi andare in difficoltà.

La Fiorentina può soffrire sulle fasce contro il Torino? Se analizziamo le prestazioni, Bellanova mi sembra devastante attualmente. Non voglio pensare che Biraghi si trovi in difficoltà perchè se giochi come contro la Lazio non mi preoccupa nessuno.”

