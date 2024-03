Chiambretti: “Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi”

Il conduttore televisivo e noto tifoso granata, Piero Chiambretti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando la direzione di gara fra Torino e Fiorentina da parte dell’arbitro Matteo Marchetti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Oggi non mangerò per colpa di Marchetti. Credo che Cairo abbia ragione, con tutti i soldi che ci mette fa bene a lamentarsi. Una o due settimane di fermo non giustificano gli errori degli arbitri tutte le settimane. Considerando che il calcio ormai è solo soldi, metterei una multa in denaro agli arbitri che sbagliano”.

LEGGI ANCHE: TUTTOSPORT URLA ALLO SCANDALO PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO MARCHETTI