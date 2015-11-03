Notizie Chiambretti Fiorentina

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Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"

03 marzo 2024 16:32

Tiki Taka color viola questa sera alle 23:30: tra gli ospiti ex viola e l'intermediario Fratini

11 aprile 2022 10:18

Chiambretti stuzzica Nardella a Tiki Taka: "Perchè la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus?"

08 febbraio 2022 15:26

Chiambretti: "Fa impressione che Commisso venda Vlahovic alla Juventus dopo le sue parole"

25 gennaio 2022 00:51

A Tiki Taka si prende in giro l'Empoli: "Non la conosco, gioca in serie A? conosco altro di Empoli"

14 dicembre 2021 19:46

Chiambretti proclama Commisso: "È il migliore Presidente della Serie A. Persona appassionata e fuori dagli schemi"

22 maggio 2021 14:28

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