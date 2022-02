Chiambretti stuzzica Nardella a Tiki Taka: “Perchè la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus?”

Nel corso del collegamento del sindaco di Firenze Dario Nardella a Tiki Taka, il conduttore, grande tifoso del Torino, ha intervistato Nardella sulla questione Vlahovic, stuzzicandolo con la domanda: “Perchè la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus?” non si è fatta attendere la risposta in diretta di Nardella che ha detto: “Il destino è stato beffardo, impossibile pensare che potesse andare peggio, la Fiorentina ha perso in casa e la Juventus ha vinto proprio grazie al gol di Vlahovic. Ricordo ancora le polemiche per la cessione di Baggio degli anni 90 anche se quella era una storia diversa, io credo che la Fiorentina sia una squadra squadra e come tutte le grandi squadre devono guardare al futuro” conclude Nardella.

