Viola a Malta, Muriel subito a segno in allenamento. Il colombiano inizia...
Primo allenamento in terra maltese per la Fiorentina: al Centenary Stadium, impianto da 3mila posti, i Viola sono stati accolti da una quarantina di tifosi. Subito dopo gli esercizi fisici ecco la par...
A cura di Paolo Lazzari
06 gennaio 2019 16:13
Primo allenamento in terra maltese per la Fiorentina: al Centenary Stadium, impianto da 3mila posti, i Viola sono stati accolti da una quarantina di tifosi. Subito dopo gli esercizi fisici ecco la partitella, condita immediatamente da un segnale positivo: Luis Muriel è andato subito in gol, mandando immediatamente segnali positivi sul suo approccio.