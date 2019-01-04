Fiorentina: ecco il programma per Malta, previsto anche l’incontro con i tifosi

La Fiorentina sarà a Malta dal 5 al 10 gennaio, durante il periodo la squadra di Mister Pioli svolgerà alcune sessioni di allenamento e parteciperà il 9 gennaio a partire dalle 19:00, al “Visit Malta...

La Fiorentina sarà a Malta dal 5 al 10 gennaio, durante il periodo la squadra di Mister Pioli svolgerà alcune sessioni di allenamento e parteciperà il 9 gennaio a partire dalle 19:00, al “Visit Malta Tournament”, un triangolare amichevole nel quale la squadra gigliata affronterà, presso il National Stadium di TA’Qali, l’Hibernians FC e il Gzira United FC, compagini partecipanti alla Premier League Malti.

Tutti gli allenamenti della squadra viola si svolgeranno presso il Centro tecnico della Nazionale Maltese situato di fronte al National Stadium di TA’Qali, questo il programma:

Domenica 6: Pomeriggio

Lunedì 7: Mattina e Pomeriggio

Martedì 8: Pomeriggio

Mercoledì 9: Mattina

Giovedì 10: Mattina

Orari ed eventuale apertura a pubblico e stampa degli allenamenti saranno comunicati in seguito.

Durante il soggiorno a Malta, la squadra e lo staff incontreranno il ministro del turismo maltese Konrad Mizzi, che darà il benvenuto alla Fiorentina.

Sarà inoltre prevista, con data e orario da definire, una conferenza stampa di presentazione del “Visit Malta Tournament” alla quale parteciperanno il Mister Stefano Pioli, il Vice Presidente Gino Salica e il Club Manager Giancarlo Antognoni, oltre al Ministro del Turismo Maltese Konrad Mizzi e agli allenatori di Hibernians Fc e Gzira United FC.

La Tournèe invernale sarà, infine, l’occasione per incontrare i membri del Viola Club Malta, storico club attivo dal 1968.