La Gazzetta annuncia: “Bonaventura non giocherà contro l’Inghilterra. Non recupera la fatica in 3 giorni”

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, difficilmente Bonaventura verrà riproposto titolare da Spalletti nella partita dell’Italia contro l’Inghilterra. Contro Malta, in una partita in cui ha segnato, è rimasto in campo 87 minuti, non è facile recuperare la fatica in tre giorni. E rispetto a quelli maltesi i centrocampisti inglesi hanno ben diverse mobilità. Malta pensava solo a difendersi, scrive la Gazzetta. Bonaventura è stato il giocatore che ha toccato più palloni, ben 66, esclusi i difensori che hanno sempre avuto il compito di iniziare l’azione. Tocchi, quelli di Bonaventura, anche brevi ma effettivi, un tiro, un gol, tre dribbling, otto recuperi, due occasioni create, 42 passaggi. Bonaventura è stato il migliore in campo ed ha sempre fatto la scelta giusta

L’ATTACCO DI CORONA A SPALLETTI