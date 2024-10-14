Da Roma insistono: "Scambio Zalewski-Parisi? Si può. Fiorentina e Roma si incontreranno per discuterne"

Ai titoli di coda l'avventura di Fabiano Parisi alla Fiorentina? Stando quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma, si potrebbe aprire lo scenario per uno scambio tra Nicola Zalewski e l'e...

Ai titoli di coda l'avventura di Fabiano Parisi alla Fiorentina? Stando quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma, si potrebbe aprire lo scenario per uno scambio tra Nicola Zalewski e l'esterno ex Empoli. È possibile che a gennaio - si legge - i due club si incontreranno per discutere dei due giocatori, ormai ai margini delle rispettive squadre. Parisi è ormai chiuso dall'arrivo di Robina Gosens, Zalewski invece è stato reintegrato da Juric dopo che in estate era stato messo fuori rosa, ma non ha ancora firmato l'estensione del proprio contratto ed è dunque probabile un suo addio. Una soluzione, dunque, che per il Corriere della Sera potrebbe aiutare entrambi i club.

AMATUCCI È UN TOP PLAYER IN SERIE B, SI È PRESO LA SALERNITANA E LA FIORENTINA SI SFREGA LE MANI

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