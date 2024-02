Gazzetta non ha dubbi: “L’ombra della Fiorentina sulla permanenza a Roma di Zalewski”

Zalewski ha la possibilità ora di spazzare via i dubbi sul suo conto e le voci di mercato. Uno dei giocatori messi in discussioni negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’addio di Josè Mourinho. Domani, in Europa League, Zalewski ha l’occasione di giocarsi il riscatto davanti al suo pubblico e ai suoi compagni. Nel mentre, le voci dell’interesse da parte della Fiorentina si intensificano sempre di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

