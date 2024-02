Giorgetti: “La mancanza di entusiasmo dei tifosi viola è la conseguenza di un mercato fatto a metà”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, analizzando il momento difficile dei viola. Le sue parole:

“La tattica è l’ultimo dei problemi ora. La Fiorentina ha perso identità. La mancanza di entusiasmo dei tifosi è la conseguenza di un mercato fatto a metà. Tutti si aspettavano che la società agisse di conseguenza, aggiungendo qualcosa. La vera novità di questi giorni è il malumore dei tifosi. La Fiorentina può uscire da questo momento vincendo una o due partite in questa fase, dove il calendario è difficile. La Fiorentina potrebbe estrarre alcuni sentimenti che sono stati messi in cantina, specie dopo un mercato deludente come questo. Diverse componenti hanno concorso a creare questo clima di stallo, ma la Fiorentina si trova per la prima volta ad aggiungere a questo mix di adrenalina anche le critiche che sono rivolte alla società. Questa è una situazione nuova anche per loro”.

